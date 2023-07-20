Прокуратура обвиняет чиновников из Приморья в покупке кроссовера с кожаным салоном

Представители ведомства подали иск в Арбитражный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Ольгинского района в прошлом году провела аукцион на приобретение автомобиля для муниципальных нужд. Стоимость машины превысила 3,5 миллиона рублей. Однако позже выяснилось, что торги были организованы с нарушениями, рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В декабре 2022 года хозяйственное управления администрации Ольгинского района заключило контракт с юрлицом на покупку Haval F7. Изучив документы, прокуратура выяснила, что в техническом задании были указаны характеристики автомобиля конкретного производителя, марки, модели и комплектации. Из-за этого конкуренция во время торгов оказалась ограничена.

Это не единственное нарушение, которое обнаружили представители ведомства. В требованиях к машине были указаны характеристики, которые никак не относились к муниципальным нуждам, например, обогрев боковых зеркал и лобового стекла, не менее 8 динамиков и блок управления аудиосистемой на руле, отделка сидений экокожей, датчики дождя и света, белый кузов и многое другое.

Заместитель прокурора подал в Арбитражный суд иск, чтобы признать электронный аукцион недействительным.

Кроме того, в июне 2023 года на должностное лицо администрации Ольгинского района завели административное дело по части 1.4 стать 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

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