МТС в Приморье ускорила интернет в местах цветения лотосов

Скорость мобильного интернета в районе лотосовых озер выросла на 30%. Фото: Александр ХИТРОВ

Полюбоваться на нежно-розовое цветение в Приморье каждый год приезжают тысячи туристов со всего Дальнего Востока. Чтобы туристы и местные жители могли комфортно использовать все современные цифровые сервисы, специалисты МТС провели модернизацию сети. В результате скорость мобильного интернета в районе лотосовых озер выросла на 30%.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит туристам и местным жителям в режиме онлайн делиться прекрасными снимками цветов с друзьями и близкими, грузить видео в мессенджеры и социальные сети, изучать информацию о лотосе в интернете и публиковать летние сториз.

Лотос Комарова – реликтовое тропическое растение, занесенное в Красную книгу. Нежно-розовые цветы распускаются только раз в году – цветение начинается во второй половине июля и продолжается до двадцатых чисел августа. С давних времен лотос считается лекарственным растением. Применяют его и в кулинарии: из семян делают мармелад, а листья используют вместо спаржи.

«Внутренний туризм сейчас на подъеме. Мы это видим по регулярному анализу Big Data МТС, которая используется для оценки туристской инфраструктуры и прогнозирования турпотока. В этом году эксперты туристической отрасли ожидают в регионе до 3,5 миллионов туристов. Потому мы усилили сеть в популярных рекреациях, чтобы жителям и гостям Приморья было комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами и всегда быть на связи», – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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