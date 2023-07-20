Уплыл принимать заказ? Жители Владивостока стали свидетелями необычной аварии

Авария произошла В районе Фадеева. Фото: telegram-канал @vlad__ork.

Необычное ДТП произошло во Владивостоке. В реку Объяснения на скорости рухнул автомобиль такси Toyota Prius. О случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«В районе Фадеева пилот за рулем электрического болида Toyota Prius решил залететь на заявку в речку Объяснения, но, видимо, забыл или не знал, что его болид плавучести не имеет, а только может потонуть», – пишут владивостокцы.

По словам очевидцев, испуганный водитель то выходил ближе к берегу, то возвращался к Toyota Prius, которая почти по крышу ушла под воду. Спасать машину приехал кран для эвакуации автомобилей.

Напомним, что в начале июля похожее ДТП произошло на Камчатке, однако в аварии погиб один человек. Тело мужчины нашли в реке спустя несколько часов.

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