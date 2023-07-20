Во Владивостоке провели сессию, посвященную репродуктивному здоровью

Фото: предоставлено родильным домом №3

Сотрудники Владивостокского клинического родильного дома № 3 приняли участие в стратегической сессии, посвященной очень важной и актуальной теме: «Семья в ситуации репродуктивного выбора». Встреча прошла в очном формате на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Ведущие эксперты города и края, представители региональных органов власти, руководители медицинских организаций, представители Русской Православной Церкви, врачи акушеры-гинекологи, урологи-андрологи, педиатры, детские хирурги, психологи обсудили с коллегами вопросы реализации проекта «Репродуктивное здоровье» на территории Приморского края, а также особенности современного акушерства, профилактику абортов, преждевременные роды, вакцинопрофилактику, мужское здоровье и многое другое.

Были затронуты важные темы, такие как:

«Меры социальной поддержки семей с детьми»;

«Репродуктивное здоровье глазами акушера-гинеколога»;

«Причины движения «Чайлдфри». Проблемы демографии, социальные и нравственные аспекты в Приморском крае»;

«Проблемы репродуктивного выбора»;

«Диспансеризация и профилактические осмотры как превентивная мера борьбы с осложнениями беременности (взгляд акушера-гинеколога)»;

«Проблемы репродуктивного здоровья подростков»;

«Роль вакцинопрофилактики в сохранении репродуктивного здоровья детей».

Фото: предоставлено родильным домом №3.

«Хочу отметить, что наши врачи регулярно принимают участие в подобных мероприятиях, пополняют багаж знаний, обмениваются опытом, также сами выступают авторами семинаров для коллег из других медицинских учреждений! Сегодня была очень важная стратегическая сессия, на которой нам удалось определить важные аспекты, цели и задачи для успешной реализации проекта «Репродуктивное здоровье». Уверена, что эта встреча непременно даст только положительный результат, что позволит нам всем достигнуть высоких показателей в нашей работе», – рассказала главный врач родильного дома № 3 Светлана Викторовна Сагайдачная.

Специалисты разобрали важные темы во втором отделении мероприятия. Участники поделились на команды, были организованы круглые столы, на которых каждая группа обсудила приоритетные задачи и пути их решения в сфере репродукции.

«Мы постарались создать оптимальные условия для сохранения женского здоровья на всех этапах, начиная с предгравидарной подготовки пациенток и заканчивая послеродовым наблюдением за здоровьем женщин и новорожденных после выписки из акушерского стационара. Всегда по первому зову нам в этом помогают коллеги из стационара. Все ресурсы и мощности больницы в нашем распоряжении, если того требует ситуация. Помимо этого, понимая, что о репродуктивном здоровье будущих мам надо начинать заботиться как можно раньше, тем самым открыв на базе нашей женской консультации кабинет поддержки семьи, мы оказываем консультативную помощь семьям, желающим иметь детей, в реализации репродуктивных планов, проводим мероприятия по предупреждению наступления нежелательной беременности, также в нашем медучреждении ведет прием врач-психотерапевт, который всегда готов оказать всю необходимую психологическую помощь нашим пациентам, поддержать в сложный период и направить на путь истинный. Мы всегда вам рады, наши замечательные девочки. Знайте, что двери нашего учреждения открыты для всех пациентов!» – добавила Светлана Викторовна.

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