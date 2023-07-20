С фермы – в лабораторию: современный путь Арсеньевского молока

Арсеньевский молочный комбинат ведет приём молока напрямую от сельхозпроизводителей. Фото: ООО «АМК»

Откуда в Арсеньеве молоко: с приморских ферм, конечно! Арсеньевский молочный комбинат на протяжении многих лет напрямую работает с фермерскими хозяйствами края, тем самым поддерживая приморских фермеров. Благодаря 12 фермерским хозяйствам предприятие может производить до 400 тонн молочных продуктов в месяц.

География поставщиков сырого молока постоянно расширяется. На сегодняшний день охвачены фермерские хозяйства от Находки до Камня-Рыболова, включая Спасский и Чугуевский районы.

Ежедневно 10 собственных молоковозов с пятнистой окраской колесят по дорогам Приморья, доставляя собранное ранним утром натуральное молоко.Окраска машин, именно в черные-белые пятна, была выбрана совсем не случайно. Такая расцветка у коров голштино-фризской породы, которая является общепризнанным лидером по молочной продуктивности. Арсеньевский молочный комбинат целенаправленно развивает собственный парк молоковозов, которые обеспечивают соблюдение температурных и других стандартов при доставке живого молока.

Каждую партию тщательно проверяют на наличие антибиотиков в собственной лаборатории. Сырое молоко бережно пастеризуют при температуре 90 градусов, не подвергая кипячению. Молоко остается живым, потому и срок годности такого продукта всего 7 суток. Технология производства позволяет избежать добавления консервантов и воздействия высоких температур, чтобы сохранить натуральный вкус Арсеньевского живого молока.

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