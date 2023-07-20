Уголовник на приморском пляже открыл стрельбу по людям

Пляж. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На территории бухты Муравьиной в Приморье четверо мужчин в разгар отдыха получили пулевые ранения. А нанес им их мужчина, который изначально пожаловался на шум. Видимо мирно договориться не получилось, тогда в ход пошел травматический пистолет. Агрессор скрылся, но его удалось отыскать полиции, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МВД Приморского края.

Пострадали четыре жителя Артема, среди них был человек в возрасте 68 лет, он и его товарищи 34-ех, 37-ми и 43-ех лет получили ранения разной степени тяжести. Видимо обозлившийся человек стрелял не целясь, возможно, с расчетом напугать. Но желание отомстить шумным отдыхающим могло зайти слишком далеко. Медики помогли пострадавшим, а полиция отправилась на поиски подозреваемого.

Им оказался 25-летний житель Артема. В июле 2022 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Похоже, история повторилась.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь ему грозит срок до семи лет лишения свободы. Ранее, «Комсомолка» рассказывала, как 60-летний ранее судимый житель Приморья убил охранника на Русском острове. Мужчины были знакомы и жили в одном районе. Подозреваемый скрывался какое-то время, но его нашли и задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Стала прогрессировать онкология»: сын приморца, устроившего бойню с гарпуном и огнеметом, раскрыл детали конфликта

СК раскрыл мотив мужчины, который поджег человека и выстрелил гарпуном в женщину в Приморье (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.