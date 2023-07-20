Сорок мастеров пера Дальнего Востока соберутся в столице Приморья

Открытие состоялось 20 июля. Фото: София АНУФРИЕВА

На церемонии в арт-конгресс-отеле «Экватор» во Владивостоке выступили известные литераторы и культурные деятели 20 июля. Поводом стало торжественное открытие творческих мастерских для писателей. Участников ждут четыре дня увлекательных практик и семинаров, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Сегодня среди современных писателей Дальнего Востока много талантливых поэтов, прозаиков, драматургов, детских и юношеских писателей. Благодаря их произведениям мы узнаем о необыкновенном и удивительном крае, в котором мы живем, о людях самоотверженных, отважных и неравнодушных. Значимыми событиями в литературной жизни Приморского края уже стали фестиваль «Литература Тихоокеанской России», Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор», а так же новый литературно-театральный проект «Молодые драматурги Приморья». Надеюсь, что Межрегиональная творческая мастерская, оставит свой след среди начинающих писателей Дальневосточного Федерального округа», – поприветствовала всех участников министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Елена Бронникова. Фото: София АНУФРИЕВА

Наставниками в Мастерской станут именитые писатели, лауреаты престижных литературных премий. Прозаиками займутся сразу два лауреата премии «Большая книга» – Роман Сенчин и Василий Авченко. Два известных поэта – Алена Каримова и Юрий Цветков – проведут семинары. С авторами пьес будут работать режиссер, драматург Николай Коляда и выпускник его мастерской, лауреат нескольких премий Роман Козырчиков. А писатели Анастасия Орлова и Татьяна Крылова проведут занятия с авторами детской литературы.

Открытие мастерских – это важное событие для литературной среды, которое поможет развитию творческих способностей и повышению профессионального уровня начинающих писателей. Участники смогут посетить лекции и семинары, где профессиональные писатели и издатели расскажут о техниках написания, поиске своего стиля и многом другом. Также будут организованы практические занятия, где участники смогут применить полученные знания на практике и получить обратную связь от экспертов.

О важной роли писателя также выказался Александр Ткачук, председатель приморского отделения Союза писателей России:

«В мировой общественности литература занимает одно из ведущих мест. Потому что она является фундаментом культуры, а без культуры – нет нации. Поэтом на литераторах лежит огромная ответственность, особенно по воспитанию нашего подросткового поколения».

Дальневосточная мастерская обещает стать стартовой площадкой для лучших участников. Некоторые писатели получат возможность опубликовать свои работы в толстых литературных журналах и сборниках Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР), десять участников в возрасте до 35 лет смогут продолжить литературное образование на уже легендарном Форуме для молодых писателей в Липках (Подмосковье), кем-то могут заинтересоваться издатели.

АСПИР приглашает жителей и гостей Владивостока посетить ряд открытых мероприятий мастерской

20 июля в 17:30 в библиотеке «Бук» (Светлановская, 55) состоится встреча с Василием Авченко, Романом Сенчиным, Николаем Колядой, Анастасией Орловой и Анной Диордиевой: они расскажут о современном литературном процессе и ответят на вопросы читателей. Проведет встречу литературный критик, заместитель председателя АСПИР Яна Сафронова.

21 июля в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25) пройдет увлекательная литературная игра. Начало в 17:30.

22 июля в 17:30 захватывающие «Литературные дебаты» пройдут в кинотеатре «Океан» (ул. Набережная, 3).

В завершающий день, 23 июля в 17:30, владивостокцев будут рады видеть на торжественной церемонии закрытия Мастерской (Центр содействия развитию молодежи Приморского края, Посьетская, 14).

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