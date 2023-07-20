В Приморье обновили список безопасных пляжей для купания

В Приморье активно обследуют пляжи на соответствие требованиям безопасности.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Приморье активно обследуют пляжи на соответствие требованиям безопасности. Пока что в списке мест, которые подходят для отдыха у моря, 23 места. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Во Владивостоке можно купаться в следующих местах:
ООО «Лотс», бухта Лазурная, 19;
Железнодорожная станция «Чайка»;
ООО «Прибой», мыс Токаревского;
ООО «Ривьера-Лагуна», улица Десятая, 26;
Пляж «Солнечный», улица Садгородская, 23.
В Находке список следующий:
ООО «Рай», микрорайон «Ливадия», 460 метров на юго-запад от улицы Набережная, 19;
Бухта «Стрельбище», 700 метров от улицы Угловая, 2;
ООО «Бухта Отрада», улица Мартовская, 2;
ООО «Эстер», микрорайон «Ливадия», улица Рифовая, 34.
В Уссурийске и Хасанском округе тоже есть безопасные места для купания:
ООО «ТурПримКам», улица Солдатская, 49, озеро Солдатское, пляж «Солнечный».
База отдыха «Морской бриз», село Перевозное, бухта Нарва, Амурский залив, улица Карьерная, 8;
Пляж центральный «Золотые пески», село Андреевка, улица Школьная, 35;
ООО «АйСи», село Андреевка, бухта Троицы, в 36 метрах по направлению на северо-запад от улицы Набережная, 2;
ИП Солнышкина, село Рисовая Падь, улица Кленовая, 1;
ИП Штаничев, село Андреевка, улица Ключевая, 1, часть акватории букты Рисовая;
ИП Дзекан, село Андреевка, бухта Рисовая.
В Партизанском округе 2 безопасных пляжа:
ООО «Квалитет», мыс Подосенова, примерно в 1,5 километрах по направлению на северо-восток;
Туристическая база «Триозерье», остров Скала Крейсер.
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