В Приморье обновили список безопасных пляжей для купания

В Приморье активно обследуют пляжи на соответствие требованиям безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье активно обследуют пляжи на соответствие требованиям безопасности. Пока что в списке мест, которые подходят для отдыха у моря, 23 места. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во Владивостоке можно купаться в следующих местах:

ООО «Лотс», бухта Лазурная, 19;

Железнодорожная станция «Чайка»;

ООО «Прибой», мыс Токаревского;

ООО «Ривьера-Лагуна», улица Десятая, 26;

Пляж «Солнечный», улица Садгородская, 23.

В Находке список следующий:

ООО «Рай», микрорайон «Ливадия», 460 метров на юго-запад от улицы Набережная, 19;

Бухта «Стрельбище», 700 метров от улицы Угловая, 2;

ООО «Бухта Отрада», улица Мартовская, 2;

ООО «Эстер», микрорайон «Ливадия», улица Рифовая, 34.

В Уссурийске и Хасанском округе тоже есть безопасные места для купания:

ООО «ТурПримКам», улица Солдатская, 49, озеро Солдатское, пляж «Солнечный».

База отдыха «Морской бриз», село Перевозное, бухта Нарва, Амурский залив, улица Карьерная, 8;

Пляж центральный «Золотые пески», село Андреевка, улица Школьная, 35;

ООО «АйСи», село Андреевка, бухта Троицы, в 36 метрах по направлению на северо-запад от улицы Набережная, 2;

ИП Солнышкина, село Рисовая Падь, улица Кленовая, 1;

ИП Штаничев, село Андреевка, улица Ключевая, 1, часть акватории букты Рисовая;

ИП Дзекан, село Андреевка, бухта Рисовая.

В Партизанском округе 2 безопасных пляжа:

ООО «Квалитет», мыс Подосенова, примерно в 1,5 километрах по направлению на северо-восток;

Туристическая база «Триозерье», остров Скала Крейсер.

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