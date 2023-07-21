Сломанная нога и стекла в глазах: серьезная авария с участием мотоцикла и грузовика произошла в Артеме

Кадрами аварии поделились очевидцы. Фото: telegram-канал @autogarant_vl

Страшная авария произошла минувшим вечером на Кирова. Как сообщили в службе аварийных комиссаров «Автогарант», пострадали три участника аварии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП случилось на улице Кирова, 60. По предварительной информации, водитель грузовика выезжал со второстепенной дороги и не пропустил мотоцикл, на котором были два подростка в возрасте 15 и 16 лет.

Один их юных приморцев сломал ногу, пострадал и второй, но что именно с ним произошло, не уточняется. Водителю грузовика осколки стекла попали в глаза.

Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой УМВД по Приморскому краю, чтобы узнать детали аварии.

Напомним, что минувшим днем во Владивостоке из-за аварии был заблокирован центр города. Оказалось, что водитель автобуса сбил 19-летнего пешехода. Приморец скончался на месте.

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