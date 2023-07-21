В Приморье малышка после появления на свет сразу же отправилась на хирургический стол

Девочку спасли. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хирурги Краевой детской клинической больницы №1 Владивостока спасли новорожденную малышку с редким пороком развития. Еще при узи врачи заметили что-то неладное. Их опасения подтвердились, когда девочка родилась на свет. Ее тут же подключили к системе искусственной вентиляции легких. Через три часа младенец лежал на хирургическом столе. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

У малышки оказалось два порока: атрезия пищевода и порок сердца. Нужно было срочно прооперировать малышку. Из-за атрезии вся еда попадала не в желудок, а в дыхательные пути. В этом случае ребенка кормить нельзя и это смертельно опасно.

Операцию вместе со своей бригадой провела заведующая хирургическим отделением больницы Екатерина Шмырева. За жизнь девочки боролись полтора часа. Врачам удалось убрать сообщение между трахеей и пищеводом, они сшили верхний и нижний его отрезки, восстановив целостность.

Девочка приходит в себя в отделении реанимации, за не круглосуточно наблюдают специалисты Краевой детской клинической больницы №1. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как хирурги спасли новорожденного ребенка с редкой патологией. Мальчика доставили в отделение экстренной хирургии на седьмой день после рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи детской больницы спасли новорожденную малышку с серьезной патологией

Девочка провела в реанимации два месяца (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.