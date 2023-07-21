Уснул и едва не очнулся в море: в Приморье авто с водителем повисло над обрывом

Беды удалось избежать. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке 21 июля в районе Токаревской кошки водитель едва не улетел на своей машине в море. Приморец уснул и забыл поставить авто в режим «парковки». Транспорт покатился в воду, по счастливой случайности он остановился и повис над обрывом. Трагедии удалось избежать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Машину оттянули от обрыва специальным тросом. В соленой воде авто не искупалось. А вот водителю такси Toyota Prius повезло куда меньше. В районе Фадеева он умудрился залететь прямо в речку Объяснения. По словам очевидцев, испуганный водитель то выходил ближе к берегу, то возвращался к транспорту, который почти по крышу ушел под воду. Спасать машину приехал кран для эвакуации автомобилей.

Напомним, что в начале июля похожее ДТП произошло на Камчатке, однако в аварии погиб один человек. Тело мужчины нашли в реке спустя несколько часов.

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