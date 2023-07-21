В Примтеплоэнерго проходят Дни открытых дверей

Среди потребителей отопления проходят розыгрыши призов. Фото: Примтеплоэнерго.

В Примтеплоэнерго продолжают проходить Дни открытых дверей, во время которых абоненты предприятия имеют возможность получить ответы от руководителей структурных подразделений филиалов о начислении платы за коммунальные услуги, взыскании задолженности, проведении ремонтных работ по подготовке объектов предприятия к отопительному сезону, а также принять участие в розыгрыше призов.

Мероприятия прошли в Арсеньевском, Артемовском, Большекаменском, Владивостокском, Дальнереченском, Лесозаводском, Находкинском городских округах, а также в Михайловском сельском поселении и поселке Кавалерово. Филиалы посетили свыше двух тысяч потребителей предприятия. Сегодня День открытых дверей проходит в Спасске-Дальнем, 25 июля пройдет в селе Лазо, 27 июля – в селе Владимиро-Александровское и городе Партизанск.

В ходе встреч абоненты получили ответы на вопросы об индивидуальном учете тепла в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, о переоформлении лицевых счетов, о промывке и опрессовке сетей, об удобстве перехода на электронные квитанции и другую актуальную информацию.

«В каждом филиале в рамках дней открытых дверей проходят розыгрыши призов среди потребителей отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения Примтеплоэнерго, у которых отсутствует задолженность перед предприятием. Для этого на местах проводят мгновенную лотерею. Победители получают на счет от одной до пятнадцати тысяч рублей. Данные средства будут отражены в счетах-квитанциях за июль 2023 года», – рассказала начальник управления сбыта Примтеплоэнерго Елена Минченко.

В некоторых филиалах лотерея беспроигрышная, а в качестве подарков участники получили магниты, брелоки, футболки, термокружки, термосы, шоколадки и другую сувенирную продукцию с символикой предприятия.

В некоторых филиалах лотерея беспроигрышная. Фото: Примтеплоэнерго.

Как поделился один из участников мероприятия в Находкинском филиале, беспроигрышная лотерея стала приятным сюрпризом не только для него, но и для многих других участников события.

Победитель розыгрыша из Дальнереченска пришла на мероприятие целенаправленно, по ее словам, платит по счетам всегда вовремя, задолженности не имеет. Участница мероприятия добавила, что не расстроилась бы, если бы не выиграла приз, однако фортуна оказалась на ее стороне.

качестве подарков участники получили магниты, футболки, термокружки, термосы. Фото: Примтеплоэнерго.

Отметим, что дни открытых дверей пройдут до 28 июля по следующим адресам:

25 июля – в с. Лазо, ул. Некрасовская, 42, с 9.00 – 20.00;

27 июля – в с. Владимиро-Александровское, ул. Партизанская, 15Б, с 9.00 – 20.00;

27 июля – в г. Партизанск, ул. К. Коренова, 7А, с 9.00 – 20.00.

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