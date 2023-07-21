На один из самых популярных пляжей Владивостока нагрянули с проверкой

Удалось выявить нарушения. Фото: Андрей АБРАМОВ

В бухту Лазурная, известную приморцам как Шамора, нагрянули с проверкой. В этот раз рейд устроило министерство промышленности и торговли Приморья. Сотрудникам удалось изъять контрафактный алкоголь. Теперь горе-предпринимателю грозит штраф до миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на минпромторг края.

Контрафактный алкоголь производится незаконно, без соблюдения установленных законодательством требований. Продажа такого рода спиртных напитков привела к ужасной трагедии этим летом. Речь идет про злосчастный «Мистер Сидр». Из-за этого алкоголя погибли больше 30 человек, число пострадавших и вовсе перевалило за сотню. Метанола напились в 11 регионах страны.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как уберечь себя на пляже не только от отравлений, но и от акул, морских течений, ядовитых моллюсков и прочих факторов, которые очень сильно могут испортить отдых у моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдохнул, поел, заболел: летние болезни, поджидающие приморцев

Специалист назвала самые распространенные инфекции лета в Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.