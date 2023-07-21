Страдает от боли, диагноз неизвестен: жительница Владивостока попала в реанимацию за границей

Мужчина хочет, чтобы его супругу доставили к московским врачам. Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

36-летняя жительница Владивостока попала в турецкую реанимацию неизвестным диагнозом. Несколько дней назад женщина приехала отдыхать в Анталью с мужем и двумя дочками. Семья планировала пробыть здесь две недели. В итоге отпуск обернулся кошмаром, женщина мучается от болей в печени, а врачи не могут поставить ей диагноз, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Первый день за границей прошел спокойно. Заселились в гостиницу, разложили вещи. Но на вторые сутки Кристина взвыла от боли. По словам мужа, врачи не могут поставить диагноз и понять, какая операция требуется пациентке. В таком состоянии женщина находится уже пятый день.

Мужчина хочет, чтобы его супругу доставили к московским врачам, но специалисты говорят, что это на данный момент невозможно. Женщина может просто-напросто не пережить полет. Дальнейшее решение о ее вывозе в Россию и необходимость дополнительной медицинской помощи зависит от заключения местных медицинских специалистов.

Глава семьи подчеркивает, что женщина не жаловалась ранее на боли в животе. Никогда не злоупотребляла алкоголем или наркотиками. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как В Приморье отдыхающему на море стало плохо, пришлось привлекать спасателей. Оказалось, что у туриста схватило сердце.

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