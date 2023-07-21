Арсеньевский варенец с пенкой – вкус, знакомый с детства

Арсеньевский варенец с пенкой — вкусно, как в детстве. Фото: ООО «АМК»

Ассортимент молочных продуктов Арсеньевского молочного комбината насчитывает уже более 40 видов и постоянно расширяется. В линейке АМК есть продукты, которые из новинок быстро переходят в лидеры продаж молочной продукции комбината – варенец с пенкой уже 6 лет держится в топе.

На фоне огромного разнообразия вкусов иногда хочется просто бабушкиного варенца. Варенец – продукт, который любят в нашей стране целые поколения. Это вкус, знакомый с детства.

Технологи Арсеньевского молочного комбината – настоящие профессионалы своего дела! Сытный, густой варенец с румяной сладкой пенкой приготовить не так-то просто. Томление молока занимает несколько часов, а уж создание пенки – дело и вовсе ювелирное.

Сегодня можно купить Арсеньевский варенец с пенкой в любом крупном магазине региона и насладиться любимым с детства продуктом. Его вкус остается неизменным.

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