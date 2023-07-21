За первые полгода 2023-го Банк России выявил 11 нелегальных кредиторов

Всего на Дальнем Востоке обнаружили 34 нелегальных кредитора. Фото: Александр ГЛУЗ

Специалисты Банка России на Дальнем Востоке выявили 34 нелегальных кредитора за первую половину 2023 года, что на треть больше, чем было в том же периоде прошлого года. Больше всего нарушителей оказалось в Приморском и Хабаровском краях – 11 и 10, в Амурской и Сахалинской областях, а также в Якутии – по 4, в Магаданской области – один, рассказали в пресс-службе учреждения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Большинство черных кредиторов либо были исключены из государственных реестров, но продолжали работать незаконно, либо вообще никогда не состояли в них. Один из таких случаев произошел в Приморье, когда человек предоставлял потребительские займы, не имея разрешения на это, а также без статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого. Жертвами стали более 40 жителей края, которые отдали ему свои банковские карты и сообщили ПИН-коды для оплаты процентов, поделился начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

«Напомню, передавать свои банковские карты, сообщать ПИН-коды или коды с обратной стороны, коды из СМС от банка нельзя никому и ни при каких обстоятельствах. Кроме того, перед подписанием договора всегда нужно удостовериться в том, что кредитор работает легально», – добавил специалист.

Информацию о черном кредиторе передали в правоохранительные органы, после чего на него завели уголовное дело.

Убедиться в том, что кредитор работает легально, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию», а до заключения договора необходимо удостовериться, не включена ли фирма в предупредительный список компаний с признаками незаконной деятельности.

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