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НовостиВладивосток21 июля 2023 6:53

За первые полгода 2023-го Банк России выявил 11 нелегальных кредиторов

Это больше аналогичного периода прошлого года
Павел САХАРОВСКИЙ
Всего на Дальнем Востоке обнаружили 34 нелегальных кредитора.

Всего на Дальнем Востоке обнаружили 34 нелегальных кредитора.

Фото: Александр ГЛУЗ

Специалисты Банка России на Дальнем Востоке выявили 34 нелегальных кредитора за первую половину 2023 года, что на треть больше, чем было в том же периоде прошлого года. Больше всего нарушителей оказалось в Приморском и Хабаровском краях – 11 и 10, в Амурской и Сахалинской областях, а также в Якутии – по 4, в Магаданской области – один, рассказали в пресс-службе учреждения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Большинство черных кредиторов либо были исключены из государственных реестров, но продолжали работать незаконно, либо вообще никогда не состояли в них. Один из таких случаев произошел в Приморье, когда человек предоставлял потребительские займы, не имея разрешения на это, а также без статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого. Жертвами стали более 40 жителей края, которые отдали ему свои банковские карты и сообщили ПИН-коды для оплаты процентов, поделился начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

«Напомню, передавать свои банковские карты, сообщать ПИН-коды или коды с обратной стороны, коды из СМС от банка нельзя никому и ни при каких обстоятельствах. Кроме того, перед подписанием договора всегда нужно удостовериться в том, что кредитор работает легально», – добавил специалист.

Информацию о черном кредиторе передали в правоохранительные органы, после чего на него завели уголовное дело.

Убедиться в том, что кредитор работает легально, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию», а до заключения договора необходимо удостовериться, не включена ли фирма в предупредительный список компаний с признаками незаконной деятельности.

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