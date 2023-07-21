Во Владивостоке появится Мемориал памяти погибших участников СВО

На месте захоронения бойцов уложат гранитную плитку, установят флагштоки с российскими флагами, а по периметру расставят лавочки. Фото: Администрация Владивостока

Подрядная организация приступила 20 июля к обустройству на Морском кладбище во Владивостоке мемориального комплекса памяти погибших участников СВО. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

«Мы с особым уважением относимся к жителям Владивостока, которые отдали свою жизнь, защищая Родину на передовой. Для увековечивания памяти было принято решение провести работы по благоустройству мест захоронения граждан, погибших в ходе проведения СВО. Завершить работы планируем к октябрю этого года», – рассказала начальник управления городской среды Наталья Руденко.

На месте захоронения бойцов уложат гранитную плитку, установят флагштоки с российскими флагами, а по периметру расставят лавочки.

Сейчас территорию подготавливают: ее оградили, там представлен паспорт будущего объекта. Для родственников все еще есть проход к местам захоронения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморском политехническом колледже открыли мемориал в честь выпускника учебного заведения, который погиб, выполняя задачи специальной военной операции.

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