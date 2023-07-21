Близится пик: Приморье бьет показатели по количеству туристов

Прогнозируется, что пик по количеству туристов в крае придется на вторую половину августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали, что с января по июнь регион посетили больше 1,1 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 13%. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В агентстве по туризму Приморья рассказали, что во втором квартале 2023 года регион принял 685,5 тысячи туристов.

«За первую половину года около 1,16 миллиона человек побывали в Приморском крае – это на 13% больше, чем за аналогичный период 2022 года», – уточнил руководитель ведомства Арсений Крепский.

Также за первое полугодие Приморье посетили почти 12 тысяч иностранцев. Это в семь раз больше, чем в первые месяцы прошлого года. Прогнозируется, что пик по количеству туристов в крае придется на вторую половину августа.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что гости забронировали около 80% приморских отелей и баз отдыха. По словам Арсения Крепского, высокая стоимость туристических услуг в сфере транспорта, проживания и экскурсий объясняется спросом, который превышает предложение.

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