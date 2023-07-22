В Приморье полиция расследует аварию, в которой подросток сломал ногу

Полиция выясняет, кто из подростков управлял скутером.
Фото: УМВД России по Приморскому краю
В полиции озвучили детали аварии с участием грузовика, произошедшей в Артеме. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью сообщили, что ведомство проводит административное расследование. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По версии представителей ведомства, 60-летний водитель машины MazdaTitan ехал со стороны дома Кирова, 61, в направлении здания под номером 73. Поворачивая налево, он не убедился в безопасности маневра и в итоге столкнулся со скутером, на котором находились подростки 15 и 16 лет.
Юных приморцев госпитализировали и назначили им стационарное лечение, а водитель грузовика находится на амбулаторном.
Полиция выясняет все детали произошедшего, в том числе кто именно из несовершеннолетних управлял скутером.
Напомним, как мы писали ранее, один подросток из-за аварии сломал ногу, а водителю грузовика осколки попали в глаза.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.