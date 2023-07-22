На двух улицах во Владивостоке запретят остановку автомобилей

О нововведении рассказали в мэрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке на улице Верещагина и в районе Жигура, 34, установят знаки, запрещающие остановку и стоянку, рассказали в пресс-службе городской администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в мэрии, на Верещагина, 28, появятся знаки «Работает эвакуатор», «Остановка запрещена». Парковку вдоль дороги запретят по обе стороны трассы.

Схема движения на Верещагина. Фото: Администрация Владивостока

Эти же знаки вместе с табличкой «Зона действия» установят между Жигура, 34, и Марченко, 6. По словам специалистов управления дорог, хаотичная парковка мешает машинам оперативных служб и другим автомобилистам. Запрет на стоянку введут по просьбе местных жителей.

Схема движения на Жигура. Фото: Администрация Владивостока

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать новые требования дорожных знаков.

Напомним, что до 23 июля ГИБДД проводит массовые рейды на дорогах Приморья.

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