На двух улицах во Владивостоке запретят остановку автомобилей

О нововведении рассказали в мэрии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во Владивостоке на улице Верещагина и в районе Жигура, 34, установят знаки, запрещающие остановку и стоянку, рассказали в пресс-службе городской администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как поделились в мэрии, на Верещагина, 28, появятся знаки «Работает эвакуатор», «Остановка запрещена». Парковку вдоль дороги запретят по обе стороны трассы.
Схема движения на Верещагина.
Фото: Администрация Владивостока
Эти же знаки вместе с табличкой «Зона действия» установят между Жигура, 34, и Марченко, 6. По словам специалистов управления дорог, хаотичная парковка мешает машинам оперативных служб и другим автомобилистам. Запрет на стоянку введут по просьбе местных жителей.
Схема движения на Жигура.
Фото: Администрация Владивостока
Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать новые требования дорожных знаков.
Напомним, что до 23 июля ГИБДД проводит массовые рейды на дорогах Приморья.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.