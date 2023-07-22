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НовостиВладивосток22 июля 2023 6:29

Включал сигнализации, рвал провода: мужчина устроил пьяный дебош на парковке во Владивостоке

Житель Владивостока испортил более 20 автомобилей на сумму свыше миллиона рублей
Павел САХАРОВСКИЙ
Дебош приморца сняли на камеру местные жители.

Дебош приморца сняли на камеру местные жители.

Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на Майора Филипова мужчина разнес парковку и повредил несколько автомобилей. Произошло все в ночь на 22 июля, рассказали приморцы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика видно, что мужчина тянет и рвет провода на парковке, которые в итоге оказываются на машинах. Но это лишь часть того беспорядка, который учинил житель города, на полу также можно заметить разбитые предметы, судя по всему, детали машин:

«Нанес ущерба больше чем на миллион рублей. Испортил более 20 автомобилей. Включал пожарную сигнализацию, и был пойман. Если это чей-то муж, вы выиграли джекпот», – рассказывают очевидцы.

Приморцы также добавили, что мужчина был явно не в трезвом состоянии. Чем именно ему не угодили провода и чужие автомобили, неизвестно.

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