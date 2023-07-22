Включал сигнализации, рвал провода: мужчина устроил пьяный дебош на парковке во Владивостоке

Дебош приморца сняли на камеру местные жители. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на Майора Филипова мужчина разнес парковку и повредил несколько автомобилей. Произошло все в ночь на 22 июля, рассказали приморцы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика видно, что мужчина тянет и рвет провода на парковке, которые в итоге оказываются на машинах. Но это лишь часть того беспорядка, который учинил житель города, на полу также можно заметить разбитые предметы, судя по всему, детали машин:

«Нанес ущерба больше чем на миллион рублей. Испортил более 20 автомобилей. Включал пожарную сигнализацию, и был пойман. Если это чей-то муж, вы выиграли джекпот», – рассказывают очевидцы.

Приморцы также добавили, что мужчина был явно не в трезвом состоянии. Чем именно ему не угодили провода и чужие автомобили, неизвестно.

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