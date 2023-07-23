«Пацанам покупаться можно?»: в Артеме мужчина уничтожил краснокнижное растение

Каждый год сюда приезжают десятки, а то и сотни людей, чтобы сделать несколько красивых кадров. Фото: Вадим ПОПОВ

В Артеме неизвестный и предположительно пьяный мужчина уничтожал краснокнижные лотосы Комарова на озере Карасиное, возле Артемовской ГРЭС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Каждый год сюда приезжают десятки, а то и сотни людей, чтобы сделать несколько красивых кадров. Но теперь это сделать будет сложнее из-за хулигана, которого заметили другие жители. Тот агрессивно вырывал лотосы. Люди поспешили сделать замечание. На их претензии мужчина ответил, что лотосы разрастаются и ему и «пацанам» негде купаться. Поэтому он продолжил вырывать растения.

«Вы что, ребята? Они же растут. Тут на следующий год пацанам негде купаться будет. Болото будет!» – объяснил свой поступок мужчина.

Очевидцы сняли происходящее на видео, чтобы правоохранительные органы занялись ситуацией и привлекли хулигана к ответственности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что бережного отношения ни к растениям, ни к водоему у людей нет. И эта история длится уже далеко не первый год. Жители срывают кувшинки, грубо расчищают себе место, чтобы оказаться среди священных для азиатской культуры цветов и кидают в воду бутылки и упаковки из-под еды.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 10:50

Личность гражданина уже установлена.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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