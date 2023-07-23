Во Владивостоке появится дом для интеллектуальных игр

Центр может открыться уже в следующем году. Фото: Администрация Владивостока

В центре Владивостока, на пересечении транспортных путей, появится досуговый и образовательный центр для интеллектуалов. Он будет ежедневно принимать шахматистов, любителей шашек, игры в го и других интеллектуальных видов спорта. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Центр расположится в здании на первом этаже на улице Мордовцева, 8. Здесь проведут капитальный ремонт, после чего и начнется работа.

«Мы откликнулись на предложение наших партнеров – АНО «ДВ-интеллект», которые готовы вкладывать средства и создать в городе постоянный дом для интеллектуальных игр. Надеемся, уже в следующем году наша мечта осуществится», – рассказал мэр Константин Шестаков.

Основатель АНО спортивно-интеллектуального клуба «ДВ-интеллект» Рафаиль Айндинов отметил, что центр станет местом тренировок как детей и взрослых, которые только начинают играть в шахматы, так и спортсменов и талантливых игроков, которым необходима усиленная подготовка. Здесь также будут проводить турниры.

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