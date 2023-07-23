Во Владивостоке спортсмены из 17 регионов примут участие в фестивале триатлона

Спортсменов ждут водный и беговой этапы, а также веломаршрут. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке стартовал фестиваль триатлона Vladivostok Half Triathlon. Больше 7—спортсменов из 17 регионов будут соревноваться в разных дисциплинах. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

«Будет здорово если эти соревнования по итогу объединят многие регионы и города. Ведь любой фестиваль – это всегда про дружбу, общение, и я уверен, что здесь вы сможете найти своих единомышленников. Однако не стоит забывать и про спортивные результаты. Поэтому я желаю всем участникам побед и честного соперничества», – сказал мэр Константин Шестаков на открытии.

Спортсменов ждут водный и беговой этапы, а также веломаршрут. Каждый участник сможет выбрать комфортную для него дистанцию.

На площадке соревнований также проходит фестиваль боевых искусств «Восточный дракон».

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