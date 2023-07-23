Городские службы призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 23 июля, во Владивосток вновь пришла непогода. Жителей предупреждают о том, что будет сильный дождь и ветер. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. Из-за этого во второй половине и вечером сохранится дождь, временами сильный, с количеством осадком 15-20 миллиметров за 12 часов и менее.

Городские службы призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Дорожная служба также открыла ливневки для быстрого спуска воды.

Автомобилистам стоит соблюдать осторожность, не парковаться под подпорными стенами и большими деревьями.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что приморские синоптики рассказали, какой ожидается погода в крае в последнюю рабочую неделю июля.

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