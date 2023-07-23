Побережье популярного пляжа Шамора во Владивостоке загрязнено мазутом

Отдых оказался испорчен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристы на Шаморе наткнулись на неприятные черные пятна. Оказалось, что все побережье пляжа покрыто мазутом, который липнет к ногам и не отмывается. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В соцсетях предполагают, что слив мазута мог произойти в результате промывки топливных цистерн судном, которое затем откачало воду вместе с мазутом. Но точная причина загрязнения берега пока что неизвестна, есть только предположение.

Очевидцы поделились негодованием и сильным удивлением из-за произошедшего, ведь считается, что Шамора – самый большой и чистый пляж во Владивостоке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в бухту Лазурная, известную приморцам как Шамора, нагрянули с проверкой. В этот раз рейд устроило министерство промышленности и торговли Приморья. Сотрудникам удалось изъять контрафактный алкоголь. Теперь горе-предпринимателю грозит штраф до миллиона рублей.

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