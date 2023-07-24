Несовершеннолетний иностранец и его сообщник ограбили человека во Владивостоке

Полиции удалось отыскать подозреваемых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке в полицию обратился молодой человек, он рассказал, что в вечернее время в районе улицы Набережная на него с кулаками набросились двое неизвестных иностранной внешности. Они избили его, повалили на землю, выхватили телефон и скрылись, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД Приморского края.

Полиции удалось отыскать подозреваемых. Ими оказались жители Узбекистана 17 и 18 лет. В отделе полиции злоумышленники помимо содеянного признались еще в двух аналогичных преступлениях. Их заключили под стражу и завели уголовное дело по статье «Грабеж».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье задержали рэкетиров, которые ограбили продуктовый магазин в поселке Дунай. Злоумышленники унесли с собой не только около 300 тысяч рублей, но и мобильные телефоны с банковскими картами.

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