Во Владивостоке разоблачили врачей, которые продавали личные данные умерших ритуальным агентам

Также следователи нашли посредника горе-врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье семь врачей скорой помощи подозреваются в получении взяток. По договоренности с ритуальными агентами медики должны были передавать данные о личности умерших, а также адреса и телефонные номера, с которых в скорую поступали сообщения о смерти приморцев, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет.

Также следователи нашли посредника, который должен был передать сотрудникам медучреждений края взятки общей суммой не менее 2,5 миллиона рублей взамен на продажу информации о смерти людей.

Сейчас двое подозреваемых задержаны. После того как правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего, будет решаться вопрос об избрании для них меры пресечения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что главврача психиатрической больницы на Шепеткова задержали по подозрению в получении взятки.

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