По факту смерти 10-летнего мальчика в Ливадии завели уголовное дело на его отца

Ребенок скончался на месте происшествия. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

Отец погибшего в Ливадии 10-летнего мальчика обвиняется в нарушении правил безопасности на воде. На 40-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

22 июля мужчина управлял водным мотоциклом YAMAHA VX 1100A, вместе с ним на гидроцикле был его сын. Приморец не справился с управлением и столкнулся с другим водным мотоциклом, в результате чего ребенок скончался. Отцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как два парня на гидроциклах почти сутки дрейфовали в акватории Владивостока. Заглохли сразу два акватранспорта. По легкомыслию всадники не проверили уровень горючего в топливных баках перед тем, как отправиться в свой вояж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После столкновения с гидроциклом приморец отправился на больничную койку

В том, что произошло, теперь разбирается следствие (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.