Девушка на гидроцикле спасла мужчину с ребенком во Владивостоке

Девушка бросилась спасать людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристка из Сибири спасла жителя Владивостока с ребенком во время непогоды. Мужчина решил поплавать с семилетним сыном на резиновой лодке в непогоду, но не справился с сильными волнами и упал за борт. Приморцу очень повезло, поскольку рядом оказалась прекрасная спасительница, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал «Резонанс25».

Девушка по имени Алена каталась неподалеку на гидроцикле. Увидев, что людям нужна помощь, она пересадила ребенка на водный мотоцикл, а сама вплавь отправилась за отцом. По словам очевидцев, не обошлось без глазеющих зевак. Наблюдающие за всем происходящим люди на берегу не предприняли никаких действий в попытке помочь мужчине и ребенку. Но у этой истории хороший конец, семью доставили на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о похожем случае, но с очень печальными последствиями. В Ливадии столкнулись два водных мотоцикла. Предположительно, мужчина за рулем в нетрезвом состоянии. С ним ехал его 10-летний сын. Мальчик погиб на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чистилище приморское»: в Ливадии массово тонут люди, только за выходные море едва не погубило 20 человек

Отдыхающие купаются, несмотря ни на что. Молодой спасатель с популярного пляжа рассказал подробности целой череды происшествий [видео] (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.