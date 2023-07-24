«Волны бешеные»: в Приморье туристы заметили устрашающий плавник во время шторма

Приморцы повстречали акулу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В приморских телеграм-каналах появилось видео, главным героем которого стала морская хищница. Акулу удалось снять всего в 50 метрах от берега в приморской бухте Шепалова. На видео попал только ее плавник, однако и он заставил автора ролика сильно поволноваться за безопасность всех отдыхающих, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Некоторые виды акул иногда заплывают в акватории Приморского края. Чтобы обезопасить себя от нападения, эксперты советуют не справлять малую нужду в воде и не заходить в море с кровоточащими ранами. Нельзя также купаться в запрещенных местах. А в мутной воде и там, где в воду стекают отходы с кухни или свалки, не стоит отходить далеко от берега.

А если встреча с морским хищником все же произошла, то не нужно давать акуле начать кружить вокруг себя – от нее нужно спокойно уплывать. Так можно сбить ей «прицел», и она не сможет напасть.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что приморские рыбаки наткнулись на акул в заливе Петра Великого.

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