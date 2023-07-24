От Владивостока до Лесозаводска: «Ростелеком» построил оптику в 11 населенных пунктах края

Фото: Пресс-служба Приморского филиала ПАО «Ростелеком».

С начала 2023 года три тысячи домохозяйств в 11 населенных пунктах Приморского края получили высокоскоростной интернет от «Ростелекома» по технологии GPON. Для этого специалисты компании проложили 20 километров волоконно-оптических линий связи.

В первом полугодии возможность подключить цифровые услуги оператора связи получили жители многоквартирных и частных домов Владивостока, Находки, Уссурийска и Лесозаводска. Помимо крупных городов работы прошли и в небольших сёлах: Андреевке, Хороле, Камне-Рыболове, Яковлевке, Глубинном, а также в Надеждинском районе — поселке Зима Южная. Самую протяженную сеть с охватом 586 домохозяйств компания проложила в селе Хороль, 300 абонентов присоединили в Андреевке.

Фото: Пресс-служба Приморского филиала ПАО «Ростелеком».

Все квартиры и дома подключены по современной технологии GPON. Она предусматривает подключение абонентского оборудования к Сети по волоконно-оптическому кабелю, который заводится непосредственно в дом. Такое решение позволяет получать сразу несколько цифровых услуг по одному проводу, гарантируя высокую пропускную способностью и стабильную скорость передачи мультимедийных данных. Кабель защищен от негативных воздействий внешней среды.

«Ежегодное увеличение количества домохозяйств, которым становятся доступны современные телекоммуникационные услуги, — одна из наших приоритетных целей в Приморском крае. Расширяя охват покрытия оптикой, мы делаем комфортнее проживание в приморских городах и поселках. В ближайшие месяцы инфраструктурные улучшения затронут новые участки во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне, также продолжим работы в поселке Зима Южная», — отметил технический директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Баханцов.

Фото: Пресс-служба Приморского филиала ПАО «Ростелеком».

«Мы с семьей давно планировали переехать из шумного Владивостока ближе к природе. Выбрали активно развивающийся поселок Зима Южная. Сначала переживали, что могут возникнуть проблемы с домашним интернетом, ведь мы привыкли, что в городе скорость буквально “летает”. Но нам повезло — поселок попал в список мест, куда “Ростелеком” быстро протянул оптику. Кроме того, в нашем доме уже установили видеонаблюдение и умный домофон. Жить за городом и с такими условиями — удовольствие», — рассказывает абонент компании Сергей Галиуллин.

Более подробную информацию об услугах и сервисах провайдера можно получить по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании: https://primorye.rt.ru/

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