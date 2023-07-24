Арсеньевская сметана – сохраняем традиции, поддерживаем качество

Арсеньевская сметана создана для кулинарных экспериментов. Фото: ООО «АМК»

Что может придать незабываемый вкус борщу, соленым грибочкам, блинам и сырникам, пельменям и вареникам? Ответ прост - сметана.

Исконно русское название этого продукта связано с процессом его приготовления. Еще в древности с отстоянного молока сливали верхний слой сливок, а еще один слой, находившийся ниже, «сметали» — вот и получалась густая, ароматная сметана.

Сегодня технологи производят сметану на современном оборудовании в цеху. Вкусную, нежную, белоснежную, без комочков и сгустков жира, с приятным молочным ароматом сметану можно найти среди молочных продуктов Арсеньевского молочного комбината.

Арсеньевскую сметану 15% и 20% жирности продают в белом пластиковом стакане, с черно – белыми пятнами на боках. Данный цвет стакана выбран совсем не случайно, такая расцветка у коров голштино-фризской породы.

Купить Арсеньевскую сметану можно практически в каждом магазине дальневосточного региона.

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