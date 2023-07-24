Могло спасти детское кресло: в Приморье в аварии погиб младенец

Врачи не смогли спасти ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Находке случилось страшное ДТП, в котором погиб грудной младенец. Оказалось, что водитель и родители не зафиксировали его правильно, из-за чего получил смертельные травмы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Об аварии на Находкинском проспекте сообщили в дежурную часть Госавтоинспекции. На место сразу выехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь в сторону проспекта Мира, при повороте налево не уступил дорогу Nissan Teana. Машины столкнулись. Водитель и родители малыша выжили, но мальчик скончался.

По факту автоаварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Петропавловске-Камчатском водитель электросамоката совершил наезд на женщину 36 лет и ее четырехлетнего ребенка, которые двигались в попутном ему направлении.

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