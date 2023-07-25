Появились кадры с места аварии в Находке, где погиб двухмесячный малыш

Мальчик погиб на месте. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

В Находке 24 июля в страшном ДТП погиб двухмесячный мальчик. Родители находились с сыном на задних сиденьях, скорее всего, держали свое дитя на руках, так как автолюльки у водителя в машине не было. Когда машина влетела в другое авто, мальчик получил серьезные травмы, спасти его не удалось, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГИБДД Приморья.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь в сторону проспекта Мира, при повороте не пропустил Nissan Teana и врезался в него. От удара машину смяло. Человеку за рулем и родителям младенца назначено амбулаторное лечение. Стаж вождения виновника ДТП составляет восемь лет. Он и второй участник аварии были трезвыми в момент происшествия.

Схема аварии. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как несовершеннолетняя девочка погибла в ночном ДТП в Приморье. За рулем находился 26-летний парень. Трагедия произошла в районе 62 километра трассы Уссурийск – Пограничный – Госграница. Легковой автомобиль двигался со стороны села Сергеевка в сторону Уссурийска. В какой-то момент водитель не справился с управлением транспорта, и машина вылетела с трассы прямо на леерное ограждение.

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Оперативникам так и не удалось выяснить, был ли мужчина за рулем в нетрезвом состоянии (подробнее...)