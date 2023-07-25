3 причины выбрать местного производителя

Арсеньевский творог вдохновляет на вкусную жизнь. Фото: ООО «АМК» Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Золотое правило «где родился, там и пригодился» распространяется и на молочные продукты. Сейчас многие семьи делают выбор в пользу покупки у местного производителя, потому что потребителю важно понимать откуда взялась пища на его столе и как она была произведена.

Три веские причины выбрать молочные продукты Арсеньевского молочного комбината, как одного из представителей местного, приморского производителя:

1 Чистый состав. Местный производитель имеет возможность максимально оперативно поставлять продукцию на прилавки магазинов, поэтому у него нет необходимости в добавлении консервантов для продления срока хранения продукта. Этим принципом руководствуются и технологи АМК. Например, в составе Арсеньевского кефира - только молоко, закваска и ничего лишнего!

2 Короткий срок годности. В продуктах с коротким сроком хранения больше пользы для здоровья: сохранены витамины, ферменты и другие компоненты молока. Семь дней для хранения Арсеньевского молока или творога - вполне достаточно.

3 Поддержка Приморских фермеров. Приобретая, в магазине Арсеньевские молочные продукты, вы поддерживаете местного производителя, так как Арсеньевский молочный комбинат закупает молоко у фермеров по всему Приморью, что позволяет поддержать местное сельское хозяйство.

Реклама. ООО «АМК»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.