Переломы и ушибы головы: во Владивостоке на 6-летнего ребенка упала дверь на детской площадке

Прокуратура завела уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке 6-летний ребенок играл на детской площадке на территории яхт-клуба. Вдруг на него упала дверь подсобного помещения. В результате у мальчика перелом плечевой кости и ушиб головы. Прокуратура разбирается в произошедшем. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось вечером 22 июля. Корреспонденту «Комсомолки» представители яхт-клуба рассказали, что инцидент произошел примерно в 20:30. В это время вход в клуб был уже закрыт, но мама с сыном находились в кафе, из которого можно было попасть на площадку. Но никого из руководства в это время там уже не было.

В итоге на ребенка упала дверь, и он получил травмы. Ему наложили гипс, сейчас с его состоянием все в порядке. Представители клуба постоянно находятся с родителями мальчика, они также пытаются выяснить, что случилось и почему дверь упала.

Прокуратура по результатам рассмотрения дела завела уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ход и результаты расследования поставлены в надзорном ведомстве на контроль.

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