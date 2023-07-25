Михаил Мишустин и Олег Кожемяко обсудили социально-экономическое развитие Приморья

Большое внимание правительство края уделяет развитию социальной сферы. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

В рамках всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит во Владивостоке, премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Приморья Олег Кожемяко провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

Олег Кожемяко сообщил, что регион успешно справляется с вызовами новых экономических условий и демонстрирует высокий потенциал для развития. В 2022 году валовый региональный продукт вырос с 1,3 до 1,5 миллиардов рублей, оборот транспортно-логистических компаний увеличился на 30%, товарооборот грузовых портов достиг 149 миллионов тонн. Положительную динамику демонстрируют жилищное строительство и транспорт, растет производство продукции сельского хозяйства.

Приморье активно привлекает инвестиции, в прошлом году они составили 330 миллиардов рублей. Причем 250 миллиардов вложили предприятия – резиденты территорий опережающего развития, которые создали дополнительно 7,5 тысяч рабочих мест.

На 1,5% в реальном выражении в крае выросла средняя заработная плата.

Флагманами промышленности Приморья являются судостроительные предприятия – комплекс «Звезда», на котором строят танкеры-афромаксы, верфи, создающие суда-краболовы и завод «Прогресс», работающий на оборонно-промышленный комплекс.

Строятся Находкинский завод минеральных удобрений и Приморский металлургический завод. В сентябре возобновит работу завод «Соллерс», где будет вестись сборка автомобилей.

Большое внимание правительство края уделяет развитию социальной сферы. По сравнению с предыдущим годом, в 3,3 раза увеличились расходы краевого бюджета на физкультуру и спорт, в 2,5 раза больше денег выделено на образование и здравоохранение, в два раза – на социальную политику, в полтора раза – на культуру.

В регионе построено 18 новых школ и детских садов, ведется строительство 11 поликлиник по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Губернатор поблагодарил Правительство и Минстрой России за предоставление инструментов развития жилищного строительства, позволяющих решать вопросы обеспечения жилья инфраструктурой

«У нас 73 проекта по комплексному развитию территорий. Это, к примеру, Снеговая Падь во Владивостоке. Там построен детский сад, начинаем строить школу. В Надеждинском районе к 1 сентября сдаются детский сад и школа. В микрорайоне Патрокл строим большую школу. Кроме того, там будет строительство поликлиники. Комплексное развитие территорий, использование инфраструктурных бюджетных кредитов, которые нам выделяет Правительство РФ, позволяет подойти гармонично к решению комплекса вопросов, связанных с созданием и модернизацией инженерной инфраструктуры и социальной, без которых невозможно представить развитие территорий», – отметил Олег Кожемяко.

Михаил Мишустин в беседе отметил высокий инвестиционный потенциал Приморья и активность краевых властей в поиске инвестиций

«Вы показали сегодня несколько проектов, мы поговорили подробно о самых крупных. Однако сама сумма запланированных инвестиций – 2,8 триллиона рублей – она очень серьезная. Плюс уже сегодня 590 миллиардов вложено. Создаются рабочие места – всего планируется 170 тысяч. Мы судим о развитии региона по четырем параметрам. Это внутренний региональный продукт, количество инвестиций, количество рабочих мест и реальные доходы населения», – отметил глава Правительства.

Михаил Мишустин подчеркнул важность того, что кроме традиционных для Приморья направлений – логистики, судостроения, того, что связано с выловом рыбы, был показан еще целый кластер инвестиций, связанных с электроникой, медициной, многими другими направлениями.

При этом Глава Правительства отметил, что для комплексного развития наряду с привлечением инвестиций, региональным властям необходимо максимально использовать инструменты поддержки, которые есть у государства. Это, в том числе, инфраструктурные бюджетные кредиты и займы.

Напомним, что Правительством России по поручению Президента разработаны 11 стратегических инициатив, направленных на повышение качества жизни в регионах Дальнего Востока. В их число вошли меры по строительству доступного жилья, подготовке высококвалифицированных кадров, повышению мобильности населения, улучшению качества здравоохранения и реновации городов.

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