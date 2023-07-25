Эротические игрища и жертвоприношения: во Владивостоке мигранты устроили шабаш

Владельца кафе ждет штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Настоящий кошмар творится в одном из кафе в районе улицы Адмирала Кузнецова. Жители рассказывают, что посетители-иностранцы устраивают там шабаши, оргии и другие пугающие вещи. Полиция уже начала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Люди жалуются на нарушение тишины, эротические игрища посреди дня в кустах и внутренности баранов, а также их кровь в урнах близ домов.

Корреспонденту «Комсомолки рассказали, что в настоящее время на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Опрашиваются работники заведения и жители ближайших домов.

Владельца кафе ждет штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а также конфискация алкоголя. Из павильона сотрудники полиции уже изымают пиво. Кроме того, в ходе проверки полицейские нашли гражданина Узбекистана, который находился на территории Российской Федерации незаконно.

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