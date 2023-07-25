Мужчина расстрелял камеры весогабаритного контроля на трассе Владивосток – Находка

Ущерб превысил 7 миллионов рублей. Фото: Цифровое Приморье.

На трассе Владивосток-Находка, которая находится рядом с городом Фокино, неизвестный мужчина в камуфляжной одежде несколько раз выстрелил из укрытия в камеры весогабаритного контроля. Стрельбу зафиксировало видеонаблюдение. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После этого на место выехали специалисты ООО «Цифровое Приморье», которым и принадлежат камеры. Они выяснили, что ущерб только от уничтожения трех камер превышает 7 миллионов рублей. Неизвестно, зачем мужчина вообще стрелял и чем ему не угодили установленные на трассе камеры.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье повредили уже 15 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Общий ущерб также превысил 20 миллионов рублей.

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