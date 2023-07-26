Машина перевернута, мотоцикл всмятку: смертельно ДТП произошло на трассе Владивосток – Артем

Кадры аварии появились в социальных сетях. Фото: telegram-канал @DPS VL.

Смертельное ДТП произошло в Приморье. На дороге столкнулись мотоцикл и автомобиль. О случившемся рассказали в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации службы аварийных комиссаров «Автогарант», произошло все на трассе Владивосток – Артем. Водитель Honda Freed рассказал, что он решил перестроиться и неожиданно столкнулся с мотоциклом. Удар вышел настолько сильным, что автомобиль получил серьезную вмятину, после чего перевернулся набок. От железного коня и вовсе не осталось живого места.

Водитель автомобиля рассказал, как произошла авария. Фото: telegram-канал @DPS VL.

На место ДТП приехали сотрудники скорой помощи, однако владелец мотоцикла погиб в машине медиков, не доехав до больницы.

Мотоциклист умер в машине скорой помощи. Фото: telegram-канал @DPS VL.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморью, чтобы узнать подробности, комментарии пока не предоставили.

Напомним, что 24 июля в Находке случилась страшная авария, в которой погиб двухмесячный ребенок.

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