Давление в центре тайфуна аномально низкое. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Тихом океане образовался пятый тайфун, получивший имя DOKSURI. Сейчас он направляется на запад и северо-запад, к побережью Китая. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, действительно ли тропический циклон повлияет на погоду в крае.

По словам специалиста, давление в центре тайфуна аномально низкое, много бед он может причинить жителям Филиппин, острова Тайвань и юго-восточной части Китая, обрушив огромное количество осадков и принеся с собой сильный ураганный ветер.

«Многофакторный анализ показывает, что перегретая территория восточного Китая заманивает тайфуны к себе. А также наличие там однородной тропической воздушной массы не только не создает никаких термодинамических условий для регенерации и обретения над сушей второго дыхания, но и «работает» на быструю их деградацию и исчезновение над этой территорией», – отметил Борис Кубай.

Таким образом, DOKSURI может разрушиться в окрестностях Шанхая и быстро исчезнет, не сохранив силы для выхода на территорию Приморья. Но при этом в крае сохранится душная погода, высокая влажность, регулярными атмосферными фронтами, локальными ливнями и грозами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.