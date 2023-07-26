Во Владивостоке появился еще один налоговый пост

Также попросить о помощи могут и предприниматели. Фото: Наталья ЖЕЛДАК Фото: архив КП

На территории набережной Спортивной гавани откроется новый налоговый пост, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на федеральную налоговую службу.

На «Юбилейном» пляже будет работать налоговый пост. Такие точки необходимы для выявления случаев незаконного предпринимательства. К налоговикам могут обратиться люди, которым, например, не выдали чек за оказанные услуги. Также попросить о помощи могут и предприниматели, если у них возникли проблемы с применением кассовых аппаратов.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как проходил ремонт на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Обновленный дизайн некоторые раскритиковали, но нашлись и те, кого он порадовал.

У местных возник вопрос, куда же подевались каменные ограждения, которые стояли вдоль набережной, и почему их заменили на более «свободные». В мэрии объяснили, что основной задумкой архитекторов было визуально открыть море и сделать место для прогулок просторнее, поэтому конструктивные элементы общественного пространства после реконструкции стали более практичными и облегченными.

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