В «Восточном Порту» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии»

В течение недели конкурсанты определяли сильнейшего в тонкостях своего профессионального мастерства. Фото: АО «Восточный Порт»

Заслуженными аплодисментами чествовали портовики героев производства на главной сцене «Восточного Порта». Победители корпоративных состязаний «Лучший по профессии» принимали от коллег поздравления и пожелания новых трудовых достижений.

В течение недели конкурсанты определяли сильнейшего в тонкостях своего профессионального мастерства. Специалисты железнодорожного парка «Новый», службы пожарной охраны, угольного и универсального терминалов сначала сдавали теорию – знания своей должностной инструкции и требований охраны труда. Затем на время выполняли конкурсные задания: ремонтировали стыки рельсов, спасали пострадавших при пожаре, варили стальные листы, маневрировали с грузом на спецмашинах.

По итогам состязаний комиссия назвала победителей и призеров Первого корпоративного конкурса по профмастерству. Их имена уже вошли в славную трудовую историю «Восточного Порта». Все конкурсанты показали на испытаниях умения, навыки и профессиональное мастерство высочайшего уровня.

Награды, которые получили победители. Фото: АО «Восточный Порт»

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