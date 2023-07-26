Во Владивостоке сбили ребенка на пешеходном переходе

Родителей в это время рядом не было. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке на улице Светланская на пешеходном переходе сбили ребенка. 5-летний мальчик выжил, но получил несколько ушибов, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

25 июля в полицию пришло сообщение о наезде на несовершеннолетнего. 28-летняя девушка ехала на машине, когда на дорогу выбежал мальчик. Ребенок переходил улицу на красный свет без родителей. В результате мальчик попал под колеса автомобиля, он отделался ушибом головы.

Возбуждено административное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего». Родители также будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о смерти человека на улице Лазо в результате ДТП.

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