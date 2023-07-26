Во Владивостоке появилось знаковое место, посвященное Владимиру Высоцкому

Фотографии с торжественного открытия. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке появилось еще одно место посвященное известному поэту и артисту Владимиру Высоцкому. Мемориальную доску установили на фасаде здания по адресу улица Семеновская, 30, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток», со ссылкой на администрацию города.

В 1971 году поэт останавливался в этом доме у своего друга Бориса Чурилина во время своего визита во Владивосток. Меценатами стала семья Пушкаревых, а архитектором выступил Анатолий Мельник. По его словам, с бронзой работать было нелегко, но результат оказался хорошим. Все благодаря команде, которая работала над проектом и была воодушевлена творчеством Высоцкого и любовью к своему родному городу у моря.

Мемориальная доска. Фото: Администрация Владивостока

Ранее «Комсомолка» писала о юбилейном 50 году со дня последнего визита во Владивосток этого выдающегося творческого человека.

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