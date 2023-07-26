В центре Владивостока на пешеходном переходе таксист сбил двух девушек

Кадры с места ДТП. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Во вторник, 25 июля во Владивостоке на улице Алеутская произошла авария с наездом на двух пешеходов Под колеса такси попали две девушки, сообщает «Комсомольская правда –– Владивосток» со ссылкой на ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Водитель автомобиля Toyota Prius сбил двух девушек, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие не получили серьезных травм, а нерадивому водителю теперь грозит небольшой штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала том, что во Владивостоке на улице Светланская на пешеходном переходе сбили пятилетнего мальчика. 28-летняя девушка ехала на машине, когда на дорогу выбежал ребенок. Он переходил улицу на красный свет без родителей. В результате несовершеннолетний попал под колеса автомобиля, он отделался ушибом головы.

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