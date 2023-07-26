МТС прокачала мобильный интернет в «городе тигра»

Фото: МТС.

Новое качество сети уже доступно в центральной части Уссурийска, на Сахпоселке, в районе улиц Агеева, Ленинградская, Волочаевская и Пролетарская. После проведенных работ даже в часы максимальной нагрузки на сеть уссурийцы могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, пользоваться современными сервисами цифровой экосистемы МТС – онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, видеосервисами, образовательными, банковскими и музыкальными приложениями.

«Уссурийск – один из крупнейших экономических и логистических центров Приморья. Кроме того, это город с растущим населением, где постоянно увеличиваются объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг. Также активно развивается туристический потенциал «города тигра» – этно-парк «Изумрудная долина», Уссурийский заповедник, лотосовые озера и исторические достопримечательности ежегодно привлекают многочисленных гостей со всего Дальнего Востока. Поэтому мы усилили LTE-сеть и добавили еще больше скорости нашим абонентам. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит всегда быть на связи с близкими и с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и умными гаджетами», – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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