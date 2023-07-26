В Артеме организовали поездку в зоопарк для детей участников СВО

Ребята посетили зоопарк. Фото: ewsartema

В Артеме детей бойцов СВО сводили в зоопарк посмотреть на прелестных зверюшек, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток»

В то время как отцы находятся на защите нашей Родины, для их детей проводят различные мероприятия. В Артеме центр поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и их семей, продолжает помогать с организацией досуга для близких наших защитников. Ребят свозили в зоопарк «Белый лев». На увлекательную экскурсию смогли поехать дети, чьи папы находятся в военных частях «Рассвет» и «Красные казармы».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке для детей участников СВО ввели бесплатный проезд на общественном транспорте. Для этого ребятам надо будет воспользоваться картой учащегося, которые недавно внедрили по всему Приморскому краю.

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