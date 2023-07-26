Энергетики ДРСК проводят масштабную модернизацию подстанций в Приморье

ПС Академическая. Фото: АО ДРСК.

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») выполняют работы по реконструкции сразу нескольких подстанций Приморского края в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК).

Так, в пригороде Владивостока энергетики завершают реконструкцию подстанций 35 кВ Академическая. На энергообъекте выполнен монтаж основного оборудования. В ближайшее время будет осуществлена подача нагрузки на новые силовые трансформаторы. Также в ближайшее время начнутся работы по реконструкции подстанции 35 кВ Ипподром. В Артемовском городском округе продолжается реконструкция подстанции 220 кВ Западная, переведенной в 2022 году со 110 кВ на напряжение 220 кВ с установкой нового силового трансформатора, в 2023 году выполняется замена оборудования ОРУ 35 кВ на новое.

В Арсеньевском городском округе ведутся работы по реконструкции подстанции 110 кВ Молодежная. В настоящее время специалисты завершили демонтаж старого оборудования, установили фундаменты и смонтировали новое оборудование ОРУ 35 кВ, начаты работы по замене одного из двух силовых трансформаторов 110 кВ. На подстанции планируется заменить два силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на 25 МВА.

Кроме этого, продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции подстанции 35 Тавричанка в Надеждинском районе, в ближайшее время будут развернуты работы на подстанции 35 Артемовская в г. Артем с увеличением трансформаторной мощности.

Работы по модернизации подстанций позволят увеличить их мощность, что даст возможность для присоединения новых потребителей, в том числе строящихся жилых домов, социальных и туристических объектов.

Напомним, приморский филиал ДРСК продолжает реализацию программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). Программа рассчитана на пять лет, к ее реализации компания приступила в 2021 году. Ключевая задача – повышение надежности работы электрических сетей Приморья. В этом году на мероприятия программы будет направлено более 5 млрд рублей.

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